Semana Santa: procissão dos Ramos é marcada por emoção em Fortaleza

Com a celebração do Domingo de Ramos, os cristãos iniciam a Semana Santa e iniciam preparação para a Páscoa da ressurreição

O céu aberto e a luz do sol ornaram com as folhas de palmeira e ramos de oliveira levados pelos fiéis na Procissão deste Domingo de Ramos, 24, que inicia a Semana Santa – para os católicos a semana maior. Entre a emoção e a reflexão, a exclamação “Hosana ao Filho de Davi” ecoou da rua Nogueira Acioly à avenida Alberto Nepomuceno, em Fortaleza.

A Semana Santa inicia o período litúrgico em que se vivencia a chegada de Cristo à Jerusalém, a última ceia e o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus.

Momentos antes da procissão iniciar, na igreja do Cristo Rei, no bairro Aldeota, os fiéis chegavam ao local e recebiam um ramo e se direcionaram aos bancos para aguardar o rito de bênção dos ramos, leitura do evangelho e saída para a procissão rumo à Catedral Metropolitana.