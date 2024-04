Semana Santa: Ceará terá aumento de 10% no efetivo policial

Plano operacional para o período da Semana Santa de 2024 foi divulgado nesta quarta-feira, 27 Crédito: Samuel Setubal

“Esse efetivo vai ser convocado através do pagamento de hora extra. A ideia é trazer segurança e trazer tranquilidade para as pessoas que vão aproveitar esse feriado”, afirmou o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Samuel Elânio, durante coletiva na manhã desta quarta, 27, no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp), em Fortaleza. Nesta manhã de quarta-feira, 27, os policiais militares que darão reforço às equipes ordinárias foram enviados a cidades consideradas “sensíveis” pela Inteligência. “Nós já deslocamos o efetivo policial para as cidades onde identificamos maior necessidade. Embora seja feriado de Semana Santa, alguns municípios realizam eventos”, explicou o comandante da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), coronel Klênio Sávio. De acordo com o coronel-comandante, não haverá prejuízo às equipes que normalmente já atuam nos municípios com o deslocamento dos PMs para essas áreas.