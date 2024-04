"Justificativa esfarrapada", diz nutricionista sobre versão de homem que a apalpou

A nutricionista Larissa Duarte, de 25 anos, afirmou que a versão apresentada pelo empresário que a apalpou é “esfarrapada”. Em depoimento, o empresário Israel Bandeira Leal Neto, de 41 anos, disse que a confundiu com uma pessoa com quem ele já teve uma relação de intimidade.

“Eu achei uma justificativa bem esfarrapada”, afirmou Larissa ao programa O POVO News na noite desta segunda-feira, 25. “Está nítido no vídeo que eu não o conhecia. Eu entrei no elevador, não teve nenhum tipo de cumprimento, ‘bom dia, ‘oi’. E aconteceu o que aconteceu. Eu nunca o vi nenhuma vez”.

O caso ocorreu no dia 15 de fevereiro deste ano no elevador de um prédio localizado no bairro Aldeota. O crime, porém, só veio a repercutir na última segunda-feira, 18, quando a própria vítima divulgou as imagens nas redes sociais.