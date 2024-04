Homem que pegou em nádegas de mulher no elevador presta depoimento

Também nesta quinta-feira, outra mulher afirmou ter sido vítima do homem, que teria passado as mãos por baixo de sua saia, também dentro de um elevador. O POVO entrou em contato com ela, que confirmou a situação, mas destacou que só forneceria mais informações após a denúncia formal.

No caso que ganhou repercussão nacional, o homem, após assediar e importunar sexualmente a vítima, uma nutricionista de 25 anos, saí correndo do elevador, entre no seu carro e foge. O caso só veio a público um mês depois da ocorrência e as imagens mostram como tudo que aconteceu.

No mesmo dia, a empresa onde o homem era investidor financeiro, a M7 Investimentos, divulga nota afirmando que ele foi afastado “afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo”.