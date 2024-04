MPCE pede prisão preventiva de empresário por importunação sexual

O Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) deu parecer favorável para a prisão preventiva do empresário Israel Leal Bandeira Neto, de 41 anos, neste domingo 24, por crime de importunação sexual. A prisão foi representada pela Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Defesa da Mulher, que acompanha o caso.



O MPCE denunciou Israel por meio da promotoria de Justiça de Fortaleza. O caso, que teve repercussão nacional , ocorreu no dia 15 de fevereiro, em um prédio comercial em Fortaleza. A nutricionista Larissa Duarte estava no elevador e foi abordada pelo empresário, que tocou suas partes íntimas.

A vítima relatou ao O POVO que gritou e não encontrou o homem, que fugiu. No entanto, as câmeras de segurança do elevador flagraram a ação. No mesmo dia do crime, a nutricionista procurou a delegacia e registrou o Boletim de Ocorrência.