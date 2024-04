Denunciado por bater nas nádegas de mulher em elevador é afastado de empresa

A M7 Investimentos afirmou, em nota, que, "sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes", ele foi “afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo ”.

O homem denunciado por uma nutricionista por bater nas nádegas dela na saída do elevador de um prédio no bairro Aldeota , em Fortaleza, foi afastado da empresa onde trabalhava.

I. O referido profissional foi afastado de suas atividades na empresa, de imediato e em definitivo, sem prejuízo do exercício do seu direito de defesa junto às instâncias competentes;

II. A M7, por meio de seus sócios e gestores, repudia veementemente qualquer ato de violência, abuso ou importunação, de qualquer ordem;

III. A M7 sempre agiu e continua agindo no sentido de coibir qualquer atitude que não esteja alinhada com seus princípios e valores de respeito a todas as pessoas.



A Polícia Civil investiga a denúncia por meio da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza. Em nota, a Polícia informou que o boletim de ocorrência sobre o caso foi registrado em 15 de fevereiro passado.



O caso ocorreu no mesmo dia. A própria vítima foi quem divulgou nas redes sociais as imagens da importunação sexual. Junto com o vídeo, ela afirmou que "ficou em choque e sem acreditar” quando o crime ocorreu. “Xinguei, chutei o elevador na parte de fora, chorei, senti raiva, me senti impotente".



