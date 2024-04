Fortaleza tem seis carretas que funcionam como postos de saúde; veja locais

O último dos seis postos de saúde itinerantes anunciados no ano passado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), está em funcionamento no bairro Maraponga, garante a Prefeitura de For taleza. A unidade seria oficialmente entregue durante a manhã desta sexta-feira, 15, mas o evento precisou ser cancelado devido às chuvas que caíram sobre a Capital desde a madrugada.

Os postos fazem parte do programa "Vem Saúde" e utilizam uma carreta com 45 metros quadrados (m²) para prestar serviços de atenção primária em saúde para os fortalezenses. Além da estrutura principal, as unidades também possuem dois contêineres anexos que auxiliam no atendimento.

As carretas estão distribuídas: três substituem postos de saúde que estão em obras nos bairros Conjunto Ceará (posto Maciel de Brito), Lagoa Redonda (posto Terezinha Parente) e Álvaro Weyne (posto Floresta); uma está acolhendo temporariamente as demandas pediátricas ao lado do Hospital da Criança de Fortaleza (HCF), no bairro Jóquei Clube.