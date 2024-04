Campanha em Fortaleza busca a inclusão da pessoa com síndrome de down

Com programações musicais, homenagens na Alece e exposição fotográfica, a campanha da Associação Fortaleza Down busca quebrar estigmas acerca da alteração genética

Um dos eventos da campanha ocorrerá neste domingo, 17, na Beira-Mar, e conta com apresentações artísticas como a banda Som Kids, a dupla Luís Marcelo e Gabriel e o cantor Waldonys. A estrutura será montada ao lado do Boteco do Illa, com a programação a partir das 15 horas.

Em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down , comemorado no dia 21 de março, a Associação Fortaleza Down promove a campanha “Menos estereótipos, mais oportunidades”, que tem o objetivo de promover atividades durante todo o mês para chamar a atenção da sociedade e reforçar a importância do protagonismo das pessoas com a síndrome.

Já no dia próximo dia 21 de março, o Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi) da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) promoverá uma sessão solene em comemoração ao Dia Internacional da Síndrome de Down. O momento contará com homenagens a representantes da Associação Fortaleza Down.

A presidente da associação, Shirley Chaves, diz que será um evento de alegria, inclusão, amor ao próximo e visibilidade à pessoa com síndrome de down. “É um momento que a gente vai chamar a atenção da sociedade para a pessoa com deficiência, especificamente a pessoa com a trissomia 21, que é o que a nossa associação acolhe”, disse.

No próximo sábado, dia 23 de março, ocorrerá uma exposição de fotografias feitas por 15 jovens com trissomia 21, fruto de uma oficina realizada ao longo do mês em parceria com o Museu da Fotografia. As fotos poderão ser conferidas na sede da associação, no bairro Parque Manibura, em Fortaleza.

Por que o 21 de março?

Desde 2012, o dia 21 de março é marcado para homenagear as pessoas com síndrome de down, que é uma alteração genética na qual, ao invés de dois, a pessoa tem três cromossomos no par 21. Por esse motivo, também recebe a nomenclatura Trissomia do Cromossomo 21 ou T21.

Pelo fato de ser uma trissomia - três - no cromossomo 21, a data 21 do 3 foi escolhida de forma simbólica para a celebração do Dia Internacional da Síndrome de Down. Neste ano, a campanha idealizada pela Organização das Nações Unidas (ONU) e pela Down Syndrome International (DSI) tem como tema “Fim dos Estereótipos”.



Serviço

Campanha em alusão ao Dia Internacional da Síndrome de Down

Programação:

Dia 17/3, a partir de 15 horas: Show de Inclusão (avenida Beira-Mar, ao lado do Boteco do Illa, na altura do número 1.800)

Dia 23/3: Exposição Fotográfica na Associação Fortaleza Down (rua João Regino, 380, Parque Manibura)