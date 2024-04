Uece recebe maior investimento da história para reformas e manutenções

Ao todo, já existem 37 ações de reforma e manutenção programadas para prédios e outros equipamentos da Universidade na Capital. No campus Fátima, por exemplo, está marcada a manutenção completa do Centro de Humanidades e do refeitório. Já no Itaperi, há a manutenção completa do complexo poliesportivo, do Centro de Educação (CED), da Biblioteca Central etc.

As obras seguem um cronograma de execução negociado com a Superintendência de Obras Públicas (SOP) e a empresa vencedora da licitação. Eles levam em consideração a ordem de prioridade da Universidade e a logística de execução.