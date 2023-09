Prefeitura de Fortaleza anuncia carretas para atendimento médico itinerante

Os veículos fazem parte do projeto “Vem Saúde” e irão funcionar como unidades básicas de saúde itinerantes. As carretas deverão se instalar nos bairros de Fortaleza dependendo da demanda.

Na transmissão, o prefeito Sarto mencionou os postos de saúde que estão em reforma e apontou a possibilidade dos atendimentos serem transferidos e realizados nos veículos, evitando o deslocamento da população para outros bairros.

As carretas contarão com consultórios médicos, odontológicos, sala de vacina, farmácia, laboratório, área administrativa e um espaço para atendimento.

De acordo com a Prefeitura de Fortaleza, o lançamento do projeto deverá ser realizado na próxima semana e as carretas já estão em deslocamento de São Paulo para Fortaleza.