Fortaleza tem maior chuva do mês nesta sexta-feira, 15 Crédito: Fábio Lima/O POVO

A cidade de Fortaleza registrou 85,4 milímetros (mm) de chuva entre as 7 horas dessa quinta-feira, 15, e as 7 horas desta sexta-feira, 15. O registoro foi no polto pluviométrico àgua Fria e está no balanço parcial com dados preliminares da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Esta é a maior chuva do mês na Capital até o momento. Ao todo, 123 municípios do Ceará registraram chuvas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A cidade com o maior índice foi São Gonçalo do Amarante (posto: Cagado), com 85 mm, seguido por Redenção (posto: Redenção), com 78 mm, e Guaramiranga, com 76 mm.

Um homem estava dentro do veículo. Ele foi atendido por uma ambulância com dor no pescoço, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, está bem. Equipes da Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) estiveram no local para fazer a retirada da árvore. A Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) auxiliou os motoristas para que pudessem fazer o desvio correto. A Enel também esteve no local para cuidar da fiação.

De acordo com a AMC, não houve pontos de alagamento em Fortaleza nesta sexta-feira, 15. Além disso, apenas 0, 73% dos semáforos da Capital estão queimados. "Os principais fatores são em razão de falhas no fornecimento de energia elétrica e furto de cabeamento", diz a autarquia em nota. Veja previsão do tempo no Ceará Sexta - 15/03/2024 Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões. Sábado - 16/03/2024 Céu variando de nublado a parcialmente nublado em todas as macrorregiões com chuva isolada no Cariri e no sul das regiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns. Nas demais regiões, a previsão é de chuva. Domingo - 17/03/2024 Céu variando de nublado a parcialmente nublado com chuva em todas as macrorregiões.



Fortaleza registra maior chuva do mês entre 7 horas de quinta, 14, e 7 horas de hoje, 15 Crédito: Samuel Setubal Árvore cai em cima de carro na rua Carlos Vasconcelos Crédito: Fábio Lima/O POVO Árvore cai em cima de carro na rua Carlos Vasconcelos Crédito: Fábio Lima/O POVO Árvore cai em cima de carro na rua Carlos Vasconcelos Crédito: Fábio Lima/O POVO Fortaleza tem maior chuva do mês nesta sexta-feira, 15 Crédito: Fábio Lima/O POVO Chuvas em Fortaleza (posto: Água Fria) em março Dia 1: 0 mm

0 mm Dia 2: 0 mm

0 mm Dia 3: 0 mm

0 mm Dia 4: 4.6 mm

4.6 mm Dia 5: 7.4 mm

7.4 mm Dia 6: 0 mm

0 mm Dia 7: 51,4 mm

51,4 mm Dia 8: 16 mm

16 mm Dia 9: 19.2 mm

19.2 mm Dia 10: 12 mm

12 mm Dia 11: 0 mm

0 mm Dia 12: 2 mm

2 mm Dia 13: 0 mm

0 mm Dia 14: 0 mm

0 mm Dia 15: 85,4 mm Fonte: Funceme. Chuvas em Fortaleza: o que fazer com queda de árvores?

Para casos de quedas de árvores e galhos, a pessoa deve entrar em contato com o WhatsApp (85) 98682 2269. O solicitante pode enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência.