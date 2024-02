PM de folga e filha morrem após troca de tiros com criminosos em SP

PM estava esperando a esposa que tinha ido a uma farmácia; a filha estava dentro do carro e foi atingida. Os dois faleceram no local, e os suspeitos fugiram

Anderson de Oliveira Valentim estava esperando a esposa em frente a uma farmácia, sentado no banco do motorista e a filha dele, Alycia Perroni Valentim, no banco traseiro.

Segundo apuração do g1 São Paulo, três homens se aproximaram do carro. O policial apontou a arma de dentro do veículo, como um sinal de alerta, de acordo com a apuração.

Os três suspeitos passaram em frente ao carro, e um deles fez sinal de que ia entrar na farmácia, mas a porta estava fechada. Ele seguiu os outros dois.

O PM saiu do carro com a arma e foi para a parte de trás do veículo. Quando um dos criminosos viu, também sacou a arma, a troca de disparos foi iniciada.

Durante o tiroteio, Anderson foi atingido e Alycia, que estava no carro, também. Os dois não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

PM e filha morrem em troca de tiros: suspeitos fugiram

Os três criminosos logo deixaram o local em um veículo cinza. Não há informações de outros feridos.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), na tarde desse sábado, 24, encontrou o carro usado pelos suspeitos, mas não havia nenhuma arma dentro do veículo.