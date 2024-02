PM é preso por tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Canindé

Material encontrado com os suspeitos Crédito: Reprodução

O Ministério Público do Estado do Ceará, em parceria com a Delegacia de Assuntos Internos (DAI) da Polícia Civil, cumpriu mandado de prisão preventiva contra o policial militar Francisco André Gomes Ferreira e sua esposa Maria Aurinete Gomes Queiroz. O casal é suspeito pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em Canindé, que fica a 121,3 km de Fortaleza. Prisão foi na última segunda-feira, 19. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Segundo investigações, os suspeitos amontoam um grande patrimônio, sendo proprietários de uma rede de postos de combustíveis. As suspeitas apontam que os pontos comerciais são utilizados para realizar a prática de lavagem de dinheiro.

Além disso, também foi determinado o sequestro de bens móveis do casal, sendo eles em especial dois veículos de luxo. Também foi determinada a suspensão das atividades empresariais de um dos postos de combustíveis do casal. Um dos frentistas do posto chegou a ser preso em flagrante portando drogas. Aesposa do policial,Maria Aurinete, funcionava como “laranja” no esquema de lavagem. Ela já foi condenada anteriormente pelo crime de tráfico de drogas. Na época, foram encontrados drogas e dinheiro na casa dos investigados. Na tarde desta sexta-feira, 23, além do dois veículos de luxo que já tinham sido sequestrados, mais nove carros do casal foram encontrados em operação policial. Ao total, 11 veículos foram apreendidos. Mais 9 carros do casal são encontrados em operação policial Crédito: Reprodução De acordo com o promotor de Justiça Jairo Pereira Pequeno Neto, as informações colhidas apontam para a estruturação de esquema sofisticado de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. O poder judiciário, a pedido do Ministério Público, expediu o mandado de busca e apreensão domiciliar, quebra do sigilo telefônico e o acesso aos dados armazenados nos celulares dos suspeitos.