Estação Expedicionários: como fotografar aeronaves com câmeras profissionais

Para usar equipamento fotográfico profissional na Estação Expedicionários, é necessário realizar cadastro. O fotógrafo então recebe uma carteirinha de spotter Crédito: FERNANDA BARROS

Se você é um amante da aviação e deseja fotografar ou filmar aeronaves, a Estação Expedicionários, bem atrás do Aeroporto de Fortaleza, no bairro Montese, é um local ideal para capturar a chegada e partida desses gigantes do ar. Apesar de ser um equipamento público, a entrada com câmeras profissionais é permitida apenas com autorização. É necessário realizar um cadastro por email (ascom@metrofor.ce.gov.br) ou pelo telefone (85) 3101 7100 (leia mais abaixo). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Sem saber do protocolo, fotógrafos e curiosos podem ser surpreendidos. José Leomar foi um dos que tentou entrar uma vez com a câmera e ficou abismado após sua entrada não ser autorizada.

“No dia 25 de janeiro, eu aproveitei que estava de passagem pelo bairro e fui ver a Estação. Quando cheguei lá, contudo, fui abordado pelos seguranças e me avisaram que não podia utilizar câmeras profissionais na estação”, relatou. Leomar conta que os funcionários do equipamento explicaram que, caso ele quisesse fazer fotografias na Estação Expedicionários, ele teria que adquirir uma autorização do Metrofor. “Procurei por toda a estação qualquer aviso sobre o assunto, mas foi em vão, não tinha nenhum. Vejo muitas pessoas nas redes sociais espalhando informações erradas, pois chegamos lá achando ser uma coisa e é outra”, escreveu o fotógrafo nas redes sociais. A situação foi resolvida quando ele entrou em contato com o Metrofor e fez seu cadastro. “De fato, a abordagem dos seguranças foi meio errada, já que eles não me explicaram com mais clareza, mas me contaram que se tratava de uma equipe relativamente nova. Quanto à entrada, fiz um cadastro online e já fui liberado.” Desde que foi inaugurada, em 29 de dezembro de 2022, a Estação Expedicionários do Metrofor se tornou um dos pontos mais buscados para a observação de pousos e decolagens de aviões devido à localização com vista para o Aeroporto. De acordo com o Metrofor, diante da alta procura, o cadastro de spotters passou a ser realizado. O termo spotter faz referência a indivíduos que têm como hobby ou profissão o registro de aeronaves, planadores, balões, dirigíveis, helicópteros e ultraleves.

Segundo a Companhia de Transportes Metropolitanos, o cadastro desse público serve como forma de “manutenção das condições de segurança, pois cada pessoa recebe as orientações necessárias, e a liberação de acesso acontece fora dos horários de pico”. Como se cadastrar como spotter na Estação Expedicionários? Na foto, plataforma do VLT Montese. Cadastro para se rum spotter e fotografar na Estação Expedicionários pe gratuito Crédito: FERNANDA BARROS Para se cadastrar, é necessário entrar em contato com o Metrofor, por meio da Assessoria de Comunicação, pelo email ascom@metrofor.ce.gov.br ou telefone (85) 3101 7100.