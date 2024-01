Estação Aeroporto do VLT tem novo prazo de entrega adiado em mais um ano

Nova prorrogação do prazo de conclusão ocorre devido à abertura de uma nova licitação para a continuidade da obra que está 91% concluída, de acordo com a Seinfra

A entrega da estação Aeroporto do VLT de Fortaleza, na avenida Carlos Jereissati, do bairro Serrinha, teve prazo de entrega adiado para dezembro de 2024. Inicialmente prevista para os últimos meses de 2022, as obras do ramal, que inclui também a estação Expedicionários, já haviam sido prorrogadas para o final de 2023.

De acordo com o titular da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (Seinfra), Antônio Nei, a atualização da data se deve a uma nova licitação para a conclusão dos serviços, a ser realizada em março do ano que vem.

O ramal foi orçado em R$ 46 milhões em 2022 e R$ 57 milhões em 2023. A nova quantia dependerá do processo licitatório, conforme ele.