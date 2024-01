Linha do VLT Parangaba-Mucuripe tem novo horário de operações

Com a mudança, a linha passa a ter 58 viagens diárias com um intervalo de 37 minutos entre uma partida e outra

O funcionamento do VLT Parangaba-Mucuripe – a Linha Nordeste – do Metrofor tem novos horários a partir desta segunda-feira, 29. Com a mudança, a linha passa a ter 58 viagens diárias com um intervalo de 37 minutos entre uma partida e outra. O quadro com os horários está disponível no site do Metrofor.

Os novos horários se dão pela liberação de um dos lados da via férrea entre as estações Montese e Vila União, no último dia 23 de janeiro. O trecho estava interditado em decorrência das obras da estação Expedicionários, que integra o Ramal Aeroporto.

O Metrofor manteve a operação dos trens desviada durante as obras com o funcionamento de apenas um lado da via férrea, assim as viagens realizadas pela Linha Nordeste foram realizadas normalmente e os passageiros não sofreram prejuízo.