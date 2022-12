Estação do VLT inaugurada na Expedicionários será ligada com futuro ramal Aeroporto

Estação Expedicionários também recebe praça com parquinho e academia ao ar livre. Inauguração foi nesta quinta-feira, com a presença da governadora Izolda Cela

Uma nova estação do VLT em Fortaleza foi inaugurada nesta quinta-feira, 29. A estação Expedicionários, que se localiza no cruzamento da avenida de mesmo nome com a avenida Lauro Vieira Chaves, faz parte da linha do VLT Parangaba-Mucuripe. Entre as paradas Montese e Vila União, a expectativa é que o equipamento se ligue ao futuro Ramal Aeroporto — ainda não concluído.

Localizada bem ao lado da pista de decolagem do aeroporto Pinto Martins, a estação é a 11ª da linha Parangaba-Mucuripe. A cerimônia de abertura, realizada no final da manhã desta quinta-feira, contou com a presença do secretário de Infraestrutura do Estado, Lúcio Gomes, do presidente do Metrofor, Igor Ponte, além da governadora do Ceará, Izolda Cela.

“Quem quiser embarcar, desembarcar já pode usufruir dessa nova Estação. Ela já está plenamente pronta e apta para quem quiser acessar toda a rede metroviária de Fortaleza”, afirmou o Igor Ponte. Para Lúcio Gomes, a adição do equipamento é um incentivo para a utilização do sistema metroviário, que já transporta 250 mil pessoas mensalmente.

“Com mais estações inauguradas, o sistema está conquistando a confiança das pessoas. Elas estão cada vez mais utilizando para o seu trabalho, para o seu lazer, para visitar um posto de saúde, educação”, pontuou o secretário.

Já a governadora Izolda Cela ainda destacou a importância do equipamento para a otimização do tempo dos passageiros. “É muito significativo estar fazendo essa entrega. [É importante] ter essas conexões mais rápidas, conexões essas que teriam duração de quase duas horas, transformar isso em 20 minutos. Isso gera uma qualidade de vida para quem trabalha, estuda, e para o lazer”, frisou a gestora.

Localizada no bairro Vila União, o local ainda conta com uma praça para a comunidade. Além de um parquinho infantil, espaço de convivência ainda recebe com uma academia ao ar livre.

Expectativa pelo ramal Aeroporto

A nova estação vai se ligar ao novo ramal Aeroporto, quando este trecho for inaugurado. “Daqui a alguns meses, quando estiver pronta a Estação ao aeroporto, ela vai ligar o ramal para Parangaba-Mucuripe. Por sua vez, ela já está ligada na linha Sul e, no futuro, até com a linha Leste”, projetou o secretário de Infraestrutura, Lúcio Gomes.

Conforme instruiu o secretário, quando a estação Aeroporto estiver pronta, os passageiros poderão pegar o VLT em frente ao Aeroporto Pinto Martins. Em seguida, eles poderão descer na estação Expedicionários e trocar de plataforma. De lá, os visitantes poderão seguir para diferentes destinos na Capital, inclusive o terminal de ônibus da Parangaba. “Ou seja, é uma integração para que a gente possa contemplar toda a Região Metropolitana de Fortaleza”, pontuou Lúcio Gomes.

De acordo com o secretário de Infraestrutura, além da mobilidade, a integração tem como objetivo beneficiar diversos segmentos, como o turismo do Estado. “Trens novos estão sendo adquiridos, nós já fizemos, inclusive, a licitação. Essa integração faz parte de uma estratégia do Governo para estimular o turismo, gerar empregos e facilitar a vida das pessoas. Para que as pessoas possam ter então um sistema de transporte confiável, seguro e confortável”.

O ramal Aeroporto terá 2,4 quilômetros de extensão, sendo 0,9 km em elevação. A estação Aeroporto, que será totalmente elevada, se localizará na avenida Senador Carlos Jereissati, se interligando à passarela já existente sobre a via, com acesso por meio de escadas fixas, rampas e elevador.

