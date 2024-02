Morador fica cinco dias sem energia após queda de árvore em Fortaleza

A árvore caiu devido às fortes chuvas do fim de semana e atingiu a fiação de residências no local; tronco permanece em via pública, atrapalhando transeuntes

Um morador do bairro Aldeota, em Fortaleza , está sem fornecimento de energia elétrica desde o último domingo, 11, devido à queda de uma árvore , causada pelas fortes chuvas do fim de semana . Na ocasião, o vegetal atingiu a fiação elétrica presente no cruzamento das vias Rui Barbosa e Pinho Pessoa e comprometeu o abastecimento de duas residências.

“Liguei ontem, duas vezes para a Enel, disseram que vinham ontem, não vieram e eu estou sem energia até esta data. Me deram mais um prazo de hoje às 10 horas e 12 minutos [prazo não cumprido], na última ligação que fiz hoje de manhã. Resumindo, todos esses dias sem energia. O pouco de coisas que tinha na geladeira, tive que jogar fora e infelizmente a gente está sem nenhuma posição definitiva da Enel”, afirma o morador.

Troncos de árvores atrapalham moradores

Além de causar a queda de luz em duas casas, a árvore também está atrapalhando o trânsito de pedestres no local. Segundo informações do repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, o vegetal teve o tronco serrado e foi colocado ao lado de uma creche vizinha ao local do incidente, impedindo o fluxo na calçada.

Segundo Isaías, uma equipe da Prefeitura de Fortaleza afirmou que iria até o local para realizar a remoção dos troncos e galhos dispostos na rua. Além desta, outra árvore, esta ainda de pé, preocupa os moradores das duas vias, já que se encontra muito inclinada e com as raízes arrebentando a calçada, sinais de possível desabamento em caso de novas chuvas.

Procurada pelo O POVO, a Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (UrbFor) informou que ainda nesta semana vai enviar equipe técnica para fazer o recolhimento do tronco de árvore caído no cruzamento da av. Rui Barbosa com a rua Pinho Pessoa, no bairro Joaquim Távora.

Informou ainda que, entre o último sábado, 10 e às 14 horas dessa quarta-feira, 14, a UrbFor realizou o atendimento de 102 ocorrências de árvores caídas na Capital, em decorrência das fortes chuvas.

Serviço

A população pode acionar a UrbFor pelo WhatsApp (85) 9 8682-2269 para demandas de árvores caídas e enviar fotos e vídeos, junto ao endereço da ocorrência.