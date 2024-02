Incêndio de grandes proporções atinge setor administrativo da Uece

As chamas destruíram parte da estrutura da Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais (Sate), no setor administrativo do campus do Itaperi

Um incêndio de grandes proporções atingiu parte do campus do Itaperi da Universidade Estadual do Ceará (Uece), na madrugada dessa terça-feira, 13. As chamas destruíram parte da estrutura da Secretaria de Apoio às Tecnologias Educacionais (Sate), no setor administrativo do local, e causaram perda total do material que havia no local. Ninguém ficou ferido.

No que diz respeito a outros setores, foi detectado prejuízo em alguns telhados, que ficam no andar abaixo da Sate. No momento do incêndio, não havia pessoas ou animais no prédio.