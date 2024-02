Carnaval de rua de Fortaleza: campeãs serão anunciadas nesta quinta,15

As campeãs do Carnaval de rua de Fortaleza serão anunciadas às 16 horas desta quinta-feira, 15, após apuração no Ginásio Paulo Sarasate. Ao todo, 31 agremiações disputam os títulos de campeãs nas categorias escola de samba, maracatu, afoxé e blocos e cordões.

O resultado será dividido por categoria, e, na maioria delas, serão premiadas as três melhores colocadas. Para os maracatus que desfilaram no sábado, 10, os valores são de R$ 5 mil, R$ 3 mil e R$ 2 mil, para primeiro, segundo e terceiro lugar.