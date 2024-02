Agefis confiscou 24 paredões de som no Carnaval em Fortaleza

Mais de 300 agentes estiveram a frente das operações de controle no Carnaval 2024

A superintendente da Agefis, Laura Jucá, destacou que a agência trabalhou para o ordenamento do comércio ambulante durante a festa e impedir práticas inadequadas.

“Isso visou evitar que o sossego da população fosse interrompido pelos paredões de som, aplicando medidas administrativas para garantir o cumprimento das normas conforme nosso Código da Cidade", comentou.

No Carnaval, mais de 300 agentes atuaram no controle urbano e na organização dos polos oficiais do Carnaval de Fortaleza, onde durante quatro dias foram palco de eventos de massa.