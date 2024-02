Período chuvoso acende alerta para árvores com risco de queda e próximas a fios em Fortaleza

Àrvores com risco de queda são perido para edificações e pessoas. Na foto, àrvore na rua Barão do Rio Branco Crédito: Samuel Setubal

Com a aproximação do período chuvoso, entre os meses de fevereiro e maio, o risco de queda de árvores tende a aumentar. Isso pode representar perigo para edificações, pedestres e veículos. A poda preventiva de árvores é essencial para evitar desastres e pode ser solicitada à Secretaria Regional dos bairros. A Autarquia de Urbanismo e Paisagismo de Fortaleza (Urbfor) realiza os serviços nos espaços públicos. O POVO percorreu ruas e avenidas de Fortaleza, em duas datas diferentes, para verificar pontos que representam risco. A primeira parada foi na rua Deputado Moreira da Rocha, na esquina com a rua Barão de Aracati. No local, próximo ao número 389, uma árvore na calçada altera o trajeto de quem por lá passa de veículo. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Com uma inclinação aproximada de 45° para a rua, os condutores que seguem no sentido Aldeota necessitam desviar para a direita para não se chocarem com o tronco. Nem todos os motoristas conseguem fazer a manobra de desvio a tempo.

Seguindo para a rua Barão do Rio Branco, na altura do número 2955, no bairro de Fátima, uma árvore na calçada de uma casa aparentemente histórica tem uma placa com os dizeres: “Perigo! Risco de queda de árvore. Não estacione”. O tronco retorcido da árvore ou o alerta não são suficientes para afastar alguns motoristas que, mesmo assim, estacionam os veículos no lugar para aproveitarem a sombra. Outros, como o motorista de aplicativo Bergue Dias, 45, preferem não arriscar a sorte. “Parei aqui para esperar a próxima corrida, mas quando consegui estacionar e vi a placa, já quis sair logo. Se tem placa, aqui é perigoso até para quem está passando”, comenta o motorista.

“É uma antiga e que poderia ter uma avaliação, justamente para que no futuro não precise derrubar ela completamente, deixando a cidade mais quente, ou que ela caia sozinha, o que é um risco”, opinou o motorista. Uma árvore antiga, grande e de folhagem densa também é vista por quem faz o trajeto da av. Almirante Henrique Sabóia e passa pela esquina da rua Carvalho Júnior. No local, na altura do bairro São João do Tauape, os galhos cresceram até ficaram apoiados nos fios. Em observação no local, na manhã da terça-feira, 23 de janeiro, também foi possível perceber que caminhões com baús mais altos, constantes na via de intenso fluxo, ainda batem nas folhagens. Algumas galhos quebraram e estão pendentes para o lado da rua. Assim, os motociclistas que adentram a Carvalho Júnior têm que desviar dos galhos mais baixos.