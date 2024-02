Carnaval RJ 2024: veja quem é a escola de samba campeã

Historicamente, a Portela é a principal campeã do Carnaval do Rio de Janeiro Crédito: Reprodução/ Carl de Souza/ AFP

Acontece nesta quarta-feira, 14, a apuração que vai decidir qual escola de samba conquistará o posto de melhor desfile no Carnaval do Rio de Janeiro em 2024. Ao todo, serão nove quesitos com quatro jurados em cada um. Ao longo dos anos, os resultados eram divulgados na Praça da Apoteose. Neste ano, uma mudança: o anúncio das notas passou para a Cidade do Samba, localizada em um Centro Cultural carioca. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A apuração inicia às 16 horas (horário de Brasília).