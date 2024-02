Carnaval 2024: escolas pedem punição da Viradouro; entenda

A Unidos do Viradouro foi o grande campeão do Carnaval de 2024 do Rio de Janeiro. No entanto, quatro escolas de samba pediram punição da vencedora e o resultado pode alterar a pontuação final. Confira.

Carnaval 2024: motivo do pedido de punição

Vice-campeã em 2023, no ano seguinte a Viradouro conseguiu se consagrar campeã do Carnaval Carioca. Este é oficialmente o terceiro título da escola, sendo o último conquistado em 2020.

No entanto, quatro escolas de samba pediram punição para Viradouro. Grande Rio, Mocidade Independente, Beija-Flor e Imperatriz alegam que ela teria infringido uma das regras do desfile, por ter levado 15 pessoas na comissão de frente.