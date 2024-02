Ao som de Maria Rita e Baby do Brasil, foliões marcam presença no último dia de Carnaval no Aterrinho

As atrações desta terça-feira, 13, no Aterrinho da Praia de Iracema ficaram por conta do DJ Kinas, Bloco Mambembe, Maria Rita e Baby do Brasil finaliza a noite de Carnaval

Nem o dia nublado pela Praia de Iracema foi capaz de afastar os foliões para curtir o último dia de Carnaval no Aterrinho. Os festejos começaram com apresentação do DJ Kinas fazendo o aquecimento para as próximas atrações, que inclui o Bloco Mambembe e as cantoras Maria Rita e Baby do Brasil.

A presença dos foliões no começo da noite ainda é tímida no local, assim como a presença das fantasias mais extravagantes. A expectativa é que o público aumente com o passar das horas. Diversas famílias, crianças e casais tomam conta da areia do Aterrinho para festejar o último dia do Carnaval de 2024.

