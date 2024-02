Carnaval na Aerolândia traz sensação de nostalgia a moradores

Mercado da Aerolândia tem maior parte da presença marcada por moradores do bairro, que pedem para que mais festas sejam feitas ali Crédito: Gabriela Almeida/Especial para O POVO

O Mercado da Aerolândia, no bairro Alto da Balança, em Fortaleza, recebeu um movimento fraco de foliões no início da tarde desta terça-feira, 13. No último dia de Carnaval, o público presente no polo é formado em sua maioria por famílias que moram próximo ao local e resolveram se despedir da festividade, ocupando o espaço com alegria. A primeira apresentação da festa ficou por conta do Bloco do Zé Almir. Cantando marchinhas carnavalescas e músicas de axé, o grupo anima os brincantes próximos ao palco, que dançam acompanhando o ritmo das canções. Já a partir das 19 horas, o movimento ficou mais intenso. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Enquanto os mais velhos dançam, as crianças correm pelo espaço, cujo chão segue manchado de enfeites e espuma. Dentre elas está a pequena Maria Anita, de 3 anos, que veio fantasiada de borboleta.

A mãe da pequena, Samia Moreira, 37, mora no bairro há dez anos e diz que a festa é uma oportunidade de voltar a dar vida ao espaço: "Aqui era um ambiente que tinha festa no fim de semana. Aí acabou... E agora teve o Carnaval e foi maravilhoso". Mercado da Aerolândia: nostalgia dá tom do Carnaval Nilsa Simplício, 44, tem opinião parecida. Residindo na localidade há mais de duas décadas, a foliã lembra com nostalgia das festas que eram realizadas no mercado. "Faz mais de três anos que o mercado está fechado. Não está servindo de nada. A atração do bairro era o mercado", relembra a cozinheira enquanto segura nos braços a neta Marina, de apenas um ano. Fantasiada de anjinho, a pequena se diverte alheia ao sentimento saudoso da avó. A movimentação chamou atenção até de quem estava apenas passando pelo local. É o caso de Albano da Costa, 44, que passeava com a família quando resolveu parar e observar a folia por trás das grades. "No meu tempo aqui era muito bom, agora esqueceram do mercado. Aqui era para funcionar de novo", destaca o operador de máquina, antigo morador do bairro. O casal já celebra 40 anos de união e decidiu encerrar o Carnaval no Mercado da Aerolândia Crédito: /Especial para O POVO

Hits nacionais marcam Carnaval no Mercado da Aerolândia Quando o grupo Japão do Cavaco e Banda subiu ao palco, por volta das 19 horas, os foliões já eram múltiplos. Pessoas de diversas idades lotavam o espaço, garantindo a animação da noite. O repertório das duas primeiras bandas foi composto por músicas carnavalescas, como frevos e marchinhas. Além delas, o público foi animado com canções que viraram hits nacionais, como "Sonífera Ilha", "Mal Acostumada", "Mulher Brasileira" e "Pimpolho". Além de moradores, algumas pessoas que decidiram vim de outros locais só para curtir a festa no espaço. Luzirene Silva, 60, é uma delas. "Gosto da diversidade daqui (do mercado da Aerolândia). Tem música do meu gosto", aponta.