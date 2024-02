Grupo se fantasia de repórteres da Globo e engana foliões no Carnaval

Com uma camiseta da Rede Globo, microfone e até mesmo câmera, os foliões entrevistaram diversas pessoas. Confira este e casos semelhantes neste Carnaval

A fantasia custou R$ 250 reais e todos os adereços tinham a logo da Globo e Globeleza, selo da cobertura do Carnaval da emissora. O grupo nomeado "Clube da ressaca" também participou da disputa de melhor fantasia que ocorre tradicionalmente na região e ficou em segundo lugar.

Maurício Santos, de 26 anos, com seus amigos, “enganou” diversos foliões na Lavagem da Esquina do Padre, uma festa tradicional em Caetité. Durante a festa , ele e os outros membros do grupo se dividiram pela cidade para parecer mais real.

Um grupo de amigos se fantasiou de equipe da Globo para curtir um festival realizado em Caetité, na Bahia, no mês de janeiro. Com camisetas da Rede Globo, microfone e até mesmo câmera, os foliões entrevistaram diversas pessoas, incluindo o prefeito da cidade, Valtécio Aguiar.

Os amigos não esperavam a repercussão. "Não imaginei que viralizaria dessa maneira, fiz o vídeo com o intuito de nos divertimos com as cenas pós-festa. Agora já soma mais de 5 milhões de visualizações juntando TikTok e Instagram", afirmou Maurício em entrevista ao Uol.

São Paulo: Grupo se fantasia de repórter e sobe no palco de Dennis DJ



Uma situação parecida ocorreu em São Paulo. Um grupo de amigos decidiu se fantasiar de equipe da Globo para o “Festival Oba” em São José do Rio Preto neste domingo, 11.

O vídeo, publicado por um dos amigos no TikTok, atingiu 1,6 milhão de visualizações Crédito: Reprodução/Instagram @_tiagott_

A brincadeira ficou séria quando eles foram confundidos com jornalistas da emissora, despistaram a segurança e “invadiram” o camarote do evento.

Com crachás e uniformes semelhantes aos da Globo, o grupo fingiu entrevistar a organização do festival e assistiu ao show de Dennis DJ de cima do palco.



Recife: Folião "entrevista" repórter com microfone gigante

Durante uma cobertura ao vivo do desfile do Galo da Madrugada, na manhã deste Sábado de Zé Pereira, 10, uma repórter da TV Globo foi surpreendida por um folião fantasiado de jornalista que parou para entrevistá-la com um microfone gigante.