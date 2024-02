Nível do Riacho Pajeú sobe e avenida Heráclito Graça alaga mais uma vez

As fortes chuvas registradas em Fortaleza entre sábado, 10, e domingo, 11, com mais de 200 milímetros em 24 horas, fizeram o nível do Riacho Pajeú subir e alagar a avenida Heráclito Graça. De acordo com imagens recebidas pelo O POVO, o nível da água subiu tanto que ficou próximo às folhas das árvores. Na avenida, obra de drenagem está sendo realizada para tentar acabar com o problema, que persiste há décadas.

A situação estava sendo acompanhada pela equipe da Defesa Civil. Em vídeos recebidos, é possível observar casas e comércios da região alagados. A avenida ficou com semáforos danificados.