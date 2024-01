Av. Heráclito Graça: trecho será bloqueado para obras de drenagem na segunda-feira, 18

Obra na Av. Heraclito Graça terá duração de 11 meses e terá bloqueios em trechos da via

Com o andamento da obra, o projeto de drenagem na região passará a contar com um reservatório de controle de cheias, que será construído sob a avenida, entre as ruas Barão de Aracati e Gonçalves Lêdo, beneficiando os bairros Centro e Aldeota.

Trecho da Av. Heráclito Graça, no Centro de Fortaleza , será bloqueada entre as ruas João Cordeiro e Gonçalves Lêdo para dar início a obras de drenagem da via. A obra vai ser iniciada na próxima segunda-feira, 18, com previsão de duração de 11 meses. Nesse período, outros trechos da avenida devem ser interditados conforme o avanço das obras.

Com o projeto pronto, o sistema subterrâneo terá capacidade de 14 mil m³ de água, cujo volume será escoado e direcionado até o riacho Pajeú. Para que não haja mais pontos de alagamento na pista, serão instaladas grelhas de drenagem ao longo da via, assim auxiliando o escoamento de água pluvial sobre a avenida.

A Secretária Municipal da Infraestrutura (Seinf), prever que com as intervenções que serão realizadas, acontecerá a substituição do pavimento asfáltico por piso em intertravado, para facilitar o acesso e travessia dos pedestres, construindo ainda calçadas acessíveis e niveladas para os pedestres.

A Prefeitura Municipal de Fortaleza deu início à obra na av. Heráclito Graça em novembro deste ano, o investimento para a obra conta com aproximadamente R$ 24 milhões, com previsão para terminar no segundo semestre de 2024.

Obra na av. Heráclito Graça: trânsito passa por mudanças

Para os motoristas que desejam circular na região, é preciso utilizar as rotas alternativas sugeridas pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC) e seguir as indicações das placas de sinalização instaladas na avenida. Agentes da AMC estarão no local dando suporte operacional e orientando os motoristas.

Para quem vai sentido Aldeota/Centro: o motorista que vem na av. Heráclito Graça vai precisar entrar à direita na rua João Cordeiro, logo depois entrar à esquerda na rua Fiuza de Pontes, à esquerda na rua Nogueira Acioli e à direita retornando à Heráclito Graça.

Sentido Centro/Aldeota: o motorista que vem da rua Nogueira Acioli e tem o intuito de entrar na Heráclito Graça vai precisar dobrar à esquerda na rua Rocha Lima e, depois, à esquerda, novamente, na João Cordeiro para acessar a av. Heráclito Graça.