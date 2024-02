Ídolo do Flamengo, Zico aproveita Carnaval no Ceará: "Descansar com a família"

Zico curte carnaval no Porto das Dunas ao lado da família Crédito: Reprodução

Ídolo do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra, o Zico, está passando o Carnaval no Ceará. O ex-jogador está hospedado no Acqua Beach Park Resort, localizado no Porto das Dunas, com a família. Em postagem nas redes sociais, à beira da praia, Zico relatou estar utilizando o período carnavalesco para descansar na Terra da Luz. "Aproveitando o Carnaval pra descansar em Fortaleza com a família", escreveu o ex-jogador na plataforma "X", antigo Twitter.