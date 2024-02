Prefeitura lança programa com investimentos da ordem de R$ 2,2 bilhões

Já a construção de novos equipamentos deve somar investimentos em torno de R$ 1 bilhão, enquanto as obras de mobilidade envolvem o montante de R$ 137,5 milhões.



Mudanças no secretariado

Na segunda-feira, 5, o prefeito de Fortaleza afirmou que vai fazer o anúncio de mudanças no secretariado. Estavam presentes na solenidade de anúncio do programa Vida Nova, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, ambos do PDT. (Com informações da repórter Gabriela Almeida)

