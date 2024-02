Professores de Fortaleza recusam proposta de reajuste e devem seguir paralisação

Professores da rede municipal de Fortaleza rejeitaram a proposta de reajuste proposta pela Prefeitura e aprovaram, por unanimidade, a continuidade do estado de greve e paralisações. A decisão veio em assembleia geral após reunião dos representantes do Sindicato União dos Trabalhadores em Educação de Fortaleza (Sindiute) com o prefeito José Sarto (PDT) e a secretária da Educação, Dalila Saldanha, nesta sexta-feira.

A proposta do Executivo, discutida em reunião com o Sindiute pela manhã, era de um reajuste salarial inicial de 3,62% retroativo a janeiro de 2024, aumentando para 4,62% a partir de junho, quando será adicionado o percentual de 0,965%, para alcançar o índice da inflação acumulada de 2023 medida pelo IPCA.



