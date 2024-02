Cartão Missão Infância: 6 mil vagas estão abertas; veja como aderir

A Prefeitura de Fortaleza vai realizar na próxima semana um mutirão para inscrição de beneficiários do programa Cartão Missão Infância , desta vez no bairro Bom Jardim. Ao todo, estão sendo disponibilizadas 6 mil novas vagas. Veja abaixo como se cadastrar

Por meio do cartão, é repassado mensalmente o valor de R$ 50 para as famílias com crianças entre zero a dois anos e 11 meses que possuem o Cadastro Único atualizado no perfil de extrema pobreza

No último mutirão, no bairro Jangurussu, mais 353 famílias no perfil foram inscritas no programa. Como a meta é ampliar o número de beneficiários contemplados, a Funci dá continuidade ao mutirão, desta vez no bairro Bom Jardim.

Saiba como participar

Para realizar a inscrição, é necessário que os responsáveis levem documentos oficiais, como RG e CPF, para que seja verificado o status no programa.

Para conferir se a pessoa tem direito ou tirar dúvidas, é possível ligar para os número (85) 3131.7813, (85) 99188.8388 ou 156 ou acessar a Central 156.

Os beneficiados podem sacar o valor nos caixas eletrônicos do Banco do Brasil ou utilizá-lo como cartão de débito.

Quem pode ser contemplado com o Cartão Missão Infância?



Para receber o benefício, é preciso atender os critérios estabelecidos pela Prefeitura de Fortaleza. São eles: crianças de 0 a 2 anos e 11 meses em situação de extrema vulnerabilidade em situação de extrema vulnerabilidade (renda per capta de R$ 0 a 105,00), cujas famílias foram selecionadas a partir do Cadastro Único para Programas Sociais, do Governo Federal, que tenham seus cadastros atualizados nos últimos dois anos e que estejam com o esquema vacinal da criança em dia.