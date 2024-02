Rampa de acessibilidade do projeto Beira-Rio sofre rachaduras na Barra do Ceará

Danos teriam sido causados por avanço do mar no mês de janeiro

Uma rampa de acessibilidade situada no projeto Beira-Rio, na Barra do Ceará, em Fortaleza, sofreu rachaduras em sua estrutura após avanço do mar. A maré alta danificou os corrimãos de madeira e provocou a erosão do piso do equipamento, que dá acesso à praia. Faixas de isolamento foram postas no local.

Segundo o proprietário da barraca de praia Pratinho da Vila, Fabiano Nox, os danos à estrutura foram causados na semana passada, por volta da terça-feira, 23. “Não cheguei a presenciar quando aconteceu. Cheguei na barraca no dia seguinte e já tinha acontecido. Mas, ao longo da semana, muitas pessoas vieram ver a situação, tiraram fotos e o pessoal de uma secretaria colocou as faixas de isolamento”, diz.

Procurada pelo O POVO, a Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf) informa, em nota, que identificou, na semana passada, uma erosão na rampa de acessibilidade que dá acesso à praia da Barra do Ceará. Segundo a pasta, o caso ocorreu “após a ressaca da maré ocorrida em janeiro deste ano, onde parte da base da rampa apresentou rachaduras devido à força das ondas”.