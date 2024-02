Instituição católica realiza mutirão de atendimentos médicos gratuitos em Fortaleza

A instituição católica Cruz da Vida realiza atendimentos médicos gratuitos para pessoas em situação social e economicamente vulneráveis, no próximo sábado, 3. A ação acontece das 8 às 15 horas na Catedral Metropolitana de Fortaleza pelo lado da rua Sobral.

As vagas de atendimento são limitadas e os interessados devem portar RG ou CPF e os exames anteriores. As fichas começam a ser distribuídas a partir das 7 horas da manhã por ordem de chegada. Desde 2017, o Cruz da Vida tem promovido estas ações com o intuito de ajudar os mais necessitados.