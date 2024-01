Em Fortaleza, operação do Corpo de Bombeiros resgata oito pessoas presas em elevador

Em colaboração com um técnico da empresa responsável pelo elevador, a guarnição conseguiu resgatar todas as vítimas sem ferimentos

A equipe, composta pelo primeiro tenente Torquato, cabo Gleison e soldados Lucas e Tiego, entrou em contato com uma das vítimas, mantendo uma conversa constante para tranquiliza-las , enquanto se concentrava na tarefa de abrir a porta do elevador.

Oito pessoas, incluindo duas crianças, dois adultos e quatro idosos, ficaram presa no elevador de um prédio no Bairro Guararapes, em Fortaleza, no sábado, 27. O incidente ocorreu durante o deslocamento para o casamento da filha de uma das vítimas.

O desfecho do acontecimento revela que, em colaboração com um técnico da empresa responsável pelo elevador, a guarnição conseguiu, em cerca de 20 minutos, resgatar todas as oito pessoas do elevador. Todas as vítimas foram retiradas sem ferimentos e conseguiram chegar ao casamento a tempo.

Segundo informações do tenente Torquato, as vítimas estavam presas entre o primeiro e o segundo andar devido ao acionamento do dispositivo de segurança provocado pelo excesso de peso na cabine do elevador.

O comandante do socorro também destacou que, com a chave do elevador, a equipe abriu a porta externa, resgatou as oito pessoas , e posteriormente o técnico procedeu à nivelagem do elevador.