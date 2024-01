Eletricista preso em elevador de carga é resgatado em Maracanaú

O Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) realizou o resgate de um homem de 38 anos, que teve a perna presa em elevador de carga durante trabalho no interior do equipamento. Caso aconteceu nesta terça-feira, 9, em uma empresa no Distrito Industrial de Maracanaú, a 24 km de Fortaleza.

A vítima do ocorrido estava trabalhando no momento do acidente, quando sua perna ficou presa em um rolo de aço, esmagando os ossos da canela, tíbia e fíbula.

De acordo com o cabo Vicente de Paula, do CBMCE, o salvamento da vítima aconteceu em poucos minutos, “para um resgate imediato”, foram utilizadas ferramentas de corte e alargamento do kit de desencarceramento.