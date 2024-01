Acidente de avião de pequeno porte deixa sete mortos em MG

Sete pessoas morreram neste domingo (28) após a queda do avião de pequeno porte em que viajavam, em uma área rural de Minas Gerais, informou o Corpo de Bombeiros do estado.

Imagens feitas por moradores locais, que mostram os destroços do avião na encosta de uma colina coberta por pastos e árvores, circularam nas redes sociais e na imprensa.

Uma forte chuva caía pela manhã na área onde ocorreu a tragédia.

Os peritos da Polícia Civil de Minas ainda trabalham no local para tentar estabelecer as causas do acidente, junto com pessoal do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

