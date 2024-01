Casal é morto a tiros em barraca de praia na Praia do Futuro

Um homem e uma mulher foram assassinados a tiros no final da manhã deste domingo, 28, em uma barraca de praia na Praia do Futuro , em Fortaleza. Até a publicação desta matéria, nenhum suspeito do crime foi preso nem a motivação para o duplo assassinato foi identificada.

Vídeos gravados por pessoas que estavam na barraca no momento do crime mostram que o casal foi morto em plena faixa de praia. As imagens também registraram que a praia estava lotada no momento do crime.