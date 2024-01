756 pessoas foram presas em 2023 por investigações de CVLIs em Fortaleza

DHPP realizou mais de 700 prisões em 2023 relacionadas ao combate de Crimes Violentos Letais na Capital Crédito: Divulgação SSPDS

O total de pessoas presas suspeitas em investigações por homicídios em Fortaleza em 2023, a partir de diligências e operações realizadas pelo Departamento de Homicidios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Estado, teve alta de 23% no ano passado, em dados comparados com o ano anterior. Foram 756 prisões realizadas em 2023 na Capital, contra 613 realizadas em 2022, dos casos descritos como Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O balanço foi divulgado na manhã desta quinta-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (DHPP). As capturas já estavam incluídas no total de prisões e apreensões no Estado, publicado pelo O POVO no último dia 16 de janeiro.

