PF apreende 17 litros de lança-perfume em encomendas postais

Material ilícito foi encontrado em ação de rotina da Polícia Federal com os Correios e seria entregue para destinatários do Ceará

Três encomendas postais foram apreendidas na manhã desta quarta-feira, 24, pela Polícia Federal (PF). O material, que seria entregue pelos Correios, continha 17 litros e 60 tubos da droga conhecida como lança-perfume. Niguém foi preso.

Material foi encontrado durante fiscalização dos Correios, com a ajuda de cães detectores de drogas. De acordo com a PF, a carga foi encaminhada para a Superintendência Regional da Polícia Federal.

"A PF investiga as circunstâncias dos crimes em inquérito policial. Os envolvidos podem responder por tráfico de drogas, crime com penas de até 15 anos de reclusão", diz o órgão em nota. "As atividades de fiscalização têm sido intensificadas no período anterior ao Carnaval".