Em média, 94 pessoas foram presas ou apreendidas por dia no Ceará em 2023

As forças de segurança do Estado prenderam ou apreenderam 34.468 pessoas em 2023, conforme dados divulgados nessa segunda-feira, 15, pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). Esse número representa uma média de 94,43 capturas por dia.



Conforme a SSPDS, houve um aumento de 10,99% no total de prisões e apreensões em comparação com 2022, quando 31.054 capturas foram registradas. Os números de prisões ou apreensões em flagrante em 2023 são ampla maioria dentre as capturas. Oitenta por cento da captura ocorreram nessa modalidade, ou seja, 27.578.

Isso significa um aumento de 7,67% em comparação com 2022, quando foram 25.614 capturas em flagrante. Já em relação a capturas por força de mandado judicial, foram 6.890 em 2023, também aumento em relação a 2022, que registrou 5.440.