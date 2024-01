Sexto suspeito de matar funcionário do Metrofor em Fortaleza é preso

Entenda o assassinato de funcionário do Metrofor

O assassinato de Ivo Andrade, de 41 anos, foi registrado no último dia 27 de dezembro, próximo à estação do metrô localizada no bairro Conjunto Ceará.

Ele se dirigia ao local para trabalhar quando foi abordado pelo grupo e morto a facadas durante um assalto.

De acordo com apuração da 2ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o suspeito estava com os três adolescentes já apreendidos e com um homem, de 20 anos, preso na última terça-feira, 2, e apontado como autor do crime.

O grupo fazia assaltos na região quando abordaram Ivo. Após o assassinato, eles assaltaram outro homem.