Funcionário de estação de metrô em Fortaleza é morto quando chegava ao trabalho

Viaturas da Polícia Militar patrulhavam na área em busca do grupo, e foi realizada a perícia. O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local realizando os primeiros levantamentos. O aparelho celular de Ivo teria sido subtraído.

De acordo com uma moradora de nome preservado, a área em que aconteceu o crime é precária em segurança e criminosos que são do distrito de Jurema, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, frequentam, constantemente, a estação, no intuito de atacar as pessoas.

A Companhia de Transportes Metropolitanos lamentou a perda do funcionário terceirizado. Ivo trabalhava como bilheteiro na linha Oeste do Metrofor. "Todo apoio à família está sendo prestado nesse momento por meio da empresa terceirizada no qual a vítima era contratada", afirmou.

"O Metrofor informa ainda que adota as medidas para colaborar com o trabalho da Secretaria da Segurança Pública na identificação dos autores do crime", completa a nota.

Homenagens e mensagens de pêsames

Amigos e moradores do bairro comentaram nas redes sociais sobre Ivo. Uma das descrições é de uma moça, que o pai utiliza a estação de metrô todos os dias. Ao saber da morte, o senhor relatou que o bilheteiro era bondoso e atencioso com as pessoas que passavam por ali. Por algumas vezes, o homem chegou no momento em que o trem já se aproximava e o profissional deixava ele passar e pagar no dia seguinte para que não se atrasasse no emprego.