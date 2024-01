PM do CPRaio é baleado em tiroteio no Conjunto Ceará

Um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi baleado durante uma perseguição ocorrida no começo da manhã desta terça-feira, 23, no limite entre Fortaleza e Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). De acordo com a PM, o agente ferido foi socorrido a uma unidade de saúde e recebeu alta em seguida “após constatação da estabilidade no quadro clínico”.



Ainda conforme a corporação, a ocorrência teve início após os militares escutarem estampidos de armas de fogo em uma região entre os bairros Conjunto Ceará e Marechal Rondon, em Caucaia.

"Com o auxílio do Núcleo de Videomonitoramento (NUVID) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a motocicleta que participou da ação criminosa foi localizada", diz nota da PM.