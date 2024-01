Passageiro tem princípio de AVC durante voo e avião faz pouso de emergência em Fortaleza

O voo saiu do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, na manhã dessa segunda e seguia em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. O avião, um Boeing 777-300ER, já estava passando sobre o estado do Piauí quando realizou o desvio para a capital cearense.

Um avião vindo de Portugal com destino à Guarulhos, em São Paulo, precisou realizar um pouso de emergência nessa segunda-feira, 22, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza, após um passageiro sofrer princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral).

De acordo com informações da Folha de São Paulo, um áudio divulgado capta o momento em que o piloto do voo LA-8147 se comunica com a torre de controle de tráfego aéreo de Recife e fala sobre a situação de emergência.



“Recife, é o TAM 8147. Nós temos uma emergência médica. É um senhor de, aproximadamente, 70 anos, teve um princípio de AVC. Temos dois médicos aqui que pediram o pouso. Então, nós vamos prosseguir para Fortaleza”, informou.



Por nota, a Latam informou que o voo pousou em segurança em Fortaleza por volta das 14h08min e decolou novamente com destino a São Paulo às 16h11, chegando ao destino final às 19h10min.

A companhia também destacou que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação.

Leia a nota na íntegra:

A LATAM informa que o voo LA8147 (Lisboa-São Paulo/Guarulhos) desta segunda-feira (22/1) foi desviado para o aeroporto de Fortaleza para prestar atendimento médico a um passageiro que teve um mal-estar a bordo. A aeronave pousou em completa segurança às 14h08 e decolou novamente às 16h11, com pouso no Aeroporto de Guarulhos às 19h10. A companhia ressalta que seguiu todos os protocolos previstos para esse tipo de situação e reitera que adota todas as medidas de segurança possíveis, técnicas e operacionais, para garantir uma viagem segura para todos.