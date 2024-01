Novo foco de incêndio atinge Parque do Cocó nesta terça, 23

Novo foco de incêndio é registrado no Parque do Cocó, no início da tarde desta terça-feira, 23, em Fortaleza. Fumaça oriunda do local foi avistada por moradores da região, e o Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE) foi acionado ao local.

Segundo o promotor de Justiça Alexandre Alcântara, que mora em um edifício próximo ao Parque, a fumaça começou por volta das 14 horas.

Veja vídeo: