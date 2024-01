PM do CPRaio é morto durante perseguição policial em Ubajara

Dois suspeitos de envolvimento com o grupo que entrou em confronto com a PM também morreram

Ele foi identificado como Francisco Wenderson Cavalcante Nogueira, de 42 anos, preso no distrito de Olinda, também em Ubajara, já no período da noite. Audiência de custódia realizada nesta segunda-feira, 22, decretou a prisão preventiva dele. A operação policial também resultou na apreensão de uma espingarda e dez munições de calibre 28 e 32.

Imagens feitas no local do fato mostram um dos suspeitos mortos, já fora do carro em que trafegava, e que uma espingarda estava ao seu lado. O veículo chegou a colidir em uma casa.

O soldado Granjeiro, seu nome de guerra, havia entrado na corporação em 11 de junho de 2018. Seu velório é realizado a partir das 12 horas na Igreja Ministério Resgatando Vidas, localizada em Tianguá, município vizinho a Ubajara.

Após este momento na Igreja, o corpo seguirá para a base do CPRaio em Tianguá. O sepultamento ocorre às 17 horas no Cemitério Francisca Carla, em Tianguá.



Tanto a PM, quanto a SSPDS manifestaram pesar pela morte do policial. “O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição”, se posicionou, em nota, a PM.



“A SSPDS lastima a morte do militar e, juntamente com a PMCE, estende sua manifestação de pesar aos familiares e amigos do policial e reconhece os relevantes serviços prestados por ele à sociedade cearense por ter contribuído com o combate à criminalidade no Ceará”.