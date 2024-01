PM é morto a tiros em tentativa de assalto em Fortaleza

O policial atuava no Comando do Raio em Paraipaba, na região Metropolitana de Fortaleza

Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), da Polícia Civil do Ceará, e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionados para irem ao local do crime averiguar a situação.

Um policial militar do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) foi morto a tiros na madrugada deste domingo, 21, no bairro Demócrito Rocha, em Fortaleza .

De acordo com as informações da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), foi encontrado um simulacro de pistola no local do crime, que foi apreendido pelos agentes que atenderam à ocorrência.

Em nota, a SSPDS informou que as Forças de Segurança estão empregando esforços para identificar e prender os envolvidos na morte do soldado Félix Batista e que as investigações está a cargo da 11ª delegacia do DHPP, responsável por investigar crimes contra servidores da segurança pública do Estado.



Félix estava na Polícia Militar desde 2018 e, mais recentemente, atuava no comando do Raio no município de Paraipaba, na região Metropolitana de Fortaleza. A SSPDS e todas as suas vinculadas, em especial a Polícia Militar, prestaram solidariedade à família e aos amigos do policial.

DENÚNCIAS

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa: (85) 3257 4807