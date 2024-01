Fumaça em casa: veja dicas de como tirar o mau cheiro

Incêndio no Parque do Cocó tem gerado fumaça que invade as casas em Fortaleza Crédito: Samuel Setubal

Entre os diversos focos de incêndio ambiental dentro de Fortaleza, como o que está ocorrendo no Parque do Cocó, as áreas residenciais são fortemente atingidas por nuvens de fumaça, que trazem consigo um odor desagradável que, em excesso, pode tornar-se prejudicial à saúde de quem inala. Em geral, a fumaça é composta principalmente de carbono, óleo e fuligem, que podem acarretar desde doenças respiratórias até câncer, caso haja uma inalação desacelerada. Portanto, é crucial adotar medidas preventivas e promover a conscientização sobre os riscos associados à exposição prolongada a essas partículas.

Confira quais são os métodos e dicas mais eficientes que possam auxiliar na eliminação do cheiro de fumaça dentro dos residenciais. Fumaça em casa: os métodos mais eficazes para tirar o mau cheiro Em relação ao incêndio, o recomendado é esperar que ele se dissipe. Enquanto isso, o ideal é manter as portas e janelas fechadas. Mas, após isso, é importante arejar o recinto, abrindo todas as janelas e portas para deixar o ar circular. Além disso, usar purificadores de ar pode auxiliar numa primeira limpeza no ambiente. Abrir as janelas em lados opostos para auxiliar com uma corrente de ar. Outra dica é criar um exaustor usando o ventilador: abrindo a janela e direcionando o vento para fora. Incêndio no Cocó: qual o risco da fumaça para saúde? Médico responde; CONFIRA Se necessário, é indicado o uso de máscaras quando o cheiro estiver muito forte, pois inalar fumaça é altamente prejudicial para a saúde. Essas foram as primeiras dicas compartilhadas pela home expert, Flávia Ferrari, com O POVO.

Essas foram as primeiras dicas compartilhadas pela home expert, Flávia Ferrari, com O POVO. Fumaça em casa: produtos que ajudam a neutralizar o odor Em relação aos produtos que podem ajudar, são indicados desodorizadores de ar e sprays neutralizadores, que são ótimos aliados. Segundo Flávia, o segredo seria optar por produtos com fragrâncias frescas e leves. Fumaça em casa: plantas ou velas aromáticas são recomendadas Alternativas que podem combater esse odor desagradável da fumaça incluem optar por plantas ou velas aromáticas que auxiliem desde o aroma do ambiente até a dissipação e eliminação do cheiro de fumaça.

Confira algumas recomendações elencadas pela especialista: Plantas : Lírio-da-Paz e Aloe Vera



: Lírio-da-Paz e Aloe Vera Velas Aromáticas: Baunilha, lavanda ou eucalipto Incêndio no Cocó: cerca de 300 mil litros de água foram utilizados para combater fogo; VEJA Fumaça em casa: técnicas caseiras Misturar água com vinagre de álcool em partes iguais e borrifar pelo ambiente ajudaria no processo de eliminação do cheiro. O vinagre ajuda a neutralizar odores indesejados. Porém, a ventilação após o uso deverá ser necessária.